أمانة عمان توضح اسباب ازالة يافطات لاحدى الجمعيات

قالت أمانة عمان إن احدى الجمعيات قامت بتركيب عدد من اليافطات بمناسبة عيد الاستقلال تضمنت عبارات لم يتم الموافقة عليها ووضعت عليها شعار الأمانة الأمر الذي اقتضى ازالتها في حينه من قبل كوادر الأمانة .

وأكدت الأمانة بأنها لن تسمح بنشر عبارات تسئ للاخلاق العامة السائدة في المجتمع الاردني، موضحة انها لا تقوم بتركيب اللوحات واليافطات للجمعيات او لغيرها.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة اليافطة وخبرا يشير لتلك الاساءة .

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