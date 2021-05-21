بعد انتشال 10 جثامين اليوم من تحت الأنقاض بخانيونس وغزة.. 243 شهيدا و1910 إصابات حصيلة حرب العدو على قطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:16
بعد انتشال 10 جثامين اليوم من تحت الأنقاض بخانيونس وغزة.. 243 شهيدا و1910 إصابات حصيلة حرب العدو على قطاع غزة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني