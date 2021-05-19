استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 19 وفاة و1180 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 727,612
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فى الاعتراف (باسرائيل) رخصة لقتل الفلسطينيين
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