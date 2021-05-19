تغريدة “فقط” للمطرب محمد عساف تقلق حكومة وجيش اسرائيل

استنكر الفنان الفلسطيني، محمد عساف، امس الثلاثاء، تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، والناطق باسم ​جيش الاحتلال​، ​أفيخاي أدرعي اللذين حمّلا فيها حركة “حماس” المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، حسب زعمهم.

فقد قال عساف، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أنا ابن غزة. كبرت على إجرامهم (الإسرائيليين)، ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولَّى وراح. العالم بيشوف (يرى) كذبهم وجرائمهم مباشرة على الشاشات”، مضيفاً: “في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه أحد شروط بقائهم”.

كان عساف قد كتب تغريدة على “تويتر”، يوم امس الاول الإثنين ، جاء فيها: “يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء.. رحم الله الشهداء”.

هذه التغريدة التي تفاعل معها آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت جندلمان للرد عليها، قائلاً: “يا محمد، كابن قطاع غزة أنت تعرف جيداً ممارسات حماس القمعية بحق الغزيين، ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء”، مدعياً أن “حماس تتحمل وحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة، لأنها بادرت إلى الحرب غصباً عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم”، حسب زعمه.

كما رد أدرعي على تغريدة عساف قائلا: “تتحدث عن العدوان، وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يوماً ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد” .

وقدا رأى المراقبون أن ردود هذين المسؤولين الإسرائيليين على عساف تظهر مدى تأثير الحملة الإلكترونية ضد العدوان العسكري على قطاع غزة، والتي شارك فيها نجوم وفنانون عالميون عبّروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مستخدمين حساباتهم التي يتابعها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

انا ابن غزة. كبرت على إجرامهم و و رأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى و راح.العالم بيشوف كذبهم و جرائمهم مباشر على الشاشات. في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه إحدى شروط بقائهم.#gazaUnderAttack #Palestine #SaveSheikhJarrahh pic.twitter.com/1Ic94VTU88 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 18, 2021