العدو يعترف بفشل محاولتين لاغتيال محمد الضيف منذ بداية العدوان، لانه حوّل الإعلام العبري الى بوق يبث تهديداته/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:27
إضراب شامل يشبه إضراب يوم الأرض الأول عام 1976
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني