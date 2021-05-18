اشتباكات مسلحة.. شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال، واصابة ضابط ومجندة صهاينة برصاص المقاومة عند مدخل مدينة البيرة/ فيديو
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جرينتش+2 07:33
استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 19 وفاة و1174 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 726,432
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