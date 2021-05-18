استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 19 وفاة و1174 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 726,432

سجلت في الأردن 19 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و1174 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 726432 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وقد توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي: 487 في محافظة العاصمة عمّان، و147 في محافظة إربد، منها 32 في الرمثا، و131 في محافظة الزرقاء، و96 في محافظة معان، منها 9 في البترا، و64 في محافظة البلقاء، و64 إصابة في محافظة المفرق، و 58 في محافظة الكرك، و46 في محافظة عجلون، و29 في محافظة جرش، و19 في محافظة العقبة، و19 في محافظة مأدبا، و14 في محافظة الطفيلة.

كما ارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9295 وفاة، بعد رصد وفاة 19 مصابا اليوم، بحسب الموجز.

وأجري 29,802 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 7,001,979 فحصاً، في بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 3.94%، مقارنة مع 3.54% يوم أمس الاثنين.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1220) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (706,408) حالات، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 10,729 حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (95) حالة، فيما غادرت (127) حالة. ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى (654) حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات فبلغت في إقليم الشمال نسبة إشغال أسرّة العزل 14%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 18%.

أما في إقليم الوسط فوصلت نسبة إشغال أسرّة العزل 13%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9%.