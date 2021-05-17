بعد يومين من احتجازهما.. الأردنيان في إسرائيل يعودان الى البلاد

عاد الأردنيان المحتجزان لدى السلطات الإسرائيلية، اللذان اجتازا الحدود، إلى البلاد، وفقا لإعلان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات.

وقال العودات تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين: “أفادني وزير الداخلية بعودة الأردنيين المحتجزين في إسرائيل إلى الأردن، وهما سالمَين وبين أهلهما الآن”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت يوم أمس الأحد، اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين عبرا الحدود من الأردن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المواطنين الأردنيين عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، أنها تتابع موضوع اعتقال مواطنَين أردنيّين في إسرائيل، وأن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

وكان عدد كبير من الأردنيين، قد توجهوا يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني.

وكان المتظاهرون على بعد 5 كيلومترات من جسر الملك حسين، في غور الأردن قبالة مدينة أريحا الفلسطينية بالضفة.