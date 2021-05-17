اليوم عيد ميلاده الـ 81.. عادل امام يحتل عرش الكوميديا المصرية منذ نصف قرن

حزب الوحدة الشعبية يدين فض اعتصام المناصرين للقدس وغزة بمنطقة الكالوتي.. والامن العام يحقق في التجاوزات/ فيديو
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