وزارة الصحة تنظم ورشة لضباط ارتباط مكافحة التدخين

نظمت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ورشة لضباط ارتباط مكافحة التدخين، بهدف تعريفهم بآلية عملهم في تطبيق سياسة منع التدخين وفق قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته.

وتضمنت الورشة بحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، توضيحاً للإجراءات المطلوبة من ضباط الارتباط لتطبيق سياسة منع التدخين في المؤسسات الصحية وإجراءات التفتيش على المخالفات التي تتعلق بالتدخين في المنشآت الاقتصادية بمشاركة من مندوبي الأمن العام خلال الجولات الميدانية.

كما تضمنت التعريف بإجراءات التفتيش على أماكن الألعاب والأماكن التي تستقبل من هم دون سن 18 عاما بهدف الحفاظ على صحة اليافعين من أضرار التدخين ومنتجات التبغ على اختلاف أنواعها. واكدت الوزارة المهام المتعلقة بضباط الارتباط لمنع التدخين أو تقديم خدمة الأرجيلة التزاماً بأوامر الدفاع التي تمنع تقديمها داخل الأماكن المغلقة.

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