تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 17 وفاة و1104 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 725,258
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جرينتش+2 06:03
إسرائيل تهاجم عارضة الأزياء بيلا حديد وتتهمها بالدعوة للقضاء عليها
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