26 شهيدا في تجدد العدوان الصهيوني اليوم الاحد على غزة، وقصف منازل ومكاتب هنية والسنوار وشقيقه

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، فجر اليوم الأحد، في شارع الوحدة بحي الرمال في مدينة غزة إلى 26 شهيدا، بينهم 7 من عائلة واحدة (5 أطفال ووالديهم).

وذكر د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أنّ اجمالي ما وصل الى مجمع الشفاء الطبي بغزة حتى اللحظة 26 شهيدا وأكثر من 50 إصابة بجراح مختلفة، معظمهم من الاطفال والسيدات جراء سلسلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المركز لمنازل المواطنين وسط مدينة غزة، ونعتقد أن العدد مرشح للزيادة جراء حجم الدمار.

وأضاف القدرة، أنّه لا زالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام.

ووصل مستشفى النجار، إصابتين لمواطنين من عائلة صباح عقب استهداف طائرات حربية بدون طيار، لسطح منزلهم بمنطقة حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني والصحة من انتشال خمسة أطفال أحياء جراء استهداف منزلهم بشارع الوحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجزرة البشعة هي الثانية في أقل من 24 ساعة يرتكبها الاحتلال بحق عائلات بأكملها، إذا استشهد أول أمس 10 أفراد من عائلة أبو حطب بعد استهداف منزلهم بشكل مباشر في مخيم الشاطئ، ولم ينج من هذا القصف الوحشى سوى رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر.

وتسببت الغارات الوحشية بدمار هائل في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين، وإلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن حي الرمال الشمالي.

وقصفت الطائرات الحربية بنحو عشرين صاروخاً عدة مناطق في مدينة غزة، خصوصاً في منطقة الرمال، وتل الهوا، والشيخ عجلين، ووسط المدينة قرب مفرق السرايا، ومحيط ملعب فلسطين.

وتحولت سماء غزة إلى حمم نارية من شدة القصف الكثيف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية في لحظة واحدة، وأدى إلى رعب وخوف في صفوف الأطفال الآمنين وسط صراخ وعويل من النساء والأطفال.

وقدرت عدد الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال بأكثر من 50 غارة غير مسبوقة في دقائق قليلة على حي الرمال الشمالي وشارع الوحدة ومحيط ملعب فلسطين والمناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة .

ويتعرض القطاع لليوم السابع على التوالي لغارات مكثفة من الطيران الحربي ومن الزوارق الحربية ومن دبابات الاحتلال، موقعاً دماراً في الأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.

كما يتوصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاحد، مستهدفا بالطائرات العديد من منازل الفلسطينيين وهم نيام فيها اضافة الى قصف منازل ومكاتب قادة من حماس والعشرات من مفترقات الطرق.

وقرب وادي غزة جنوب المدينة استشهد شاب فلسطيني، واصيب اثنان بقصف مدفعي، فيما استشهد اثنان من المواطنين بغارة شرق جباليا.

وقصفت طائرات الاحتلال مكتبي اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومكتب يحي السنوار قائد الحركة بغزة والذي قصف منزله ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بأكثر من خمسة عشر صاروخا، ما ادى لتدمير المنزلين والحاق اضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

كما شنت الطائرات الاسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الاراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة وقصف البنك الوطني بحي الرمال بمدينة غزة.

كما قامت الطائرات الحربية بتدمير واسع في الشوارع خاصة في مدينة غزة.