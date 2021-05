غزة تهز امريكا.. عشرات الآلاف في نيويورك ودالاس وسان دييغو وإدمنتون وفيلادلفيا وتورنتو وفانكوفر وبوسطن وواشنطن ومونتريال وبورتلاند وديربورن يتضامنون مع الفلسطينيين/ فيديو

خرج عشرات الآلاف ليظهروا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مدن في أمريكا الشمالية بينها، نيويورك ودالاس وسان دييغو وإدمنتون وفيلادلفيا وتورنتو وفانكوفر وبوسطن وواشنطن ومونتريال وبورتلاند وديربورن.

وطالب عشرات آلاف الأشخاص، امس السبت، بوقف “الهجوم الإسرائيلي الوحشي على المدنيين الأبرياء في غزة وكل فلسطين”.

تظاهرات في بروكلين، نيويورك

وتظاهر نحو 2000 شخص في منطقة باي ريدج في بروكلين وهم يهتفون “فلسطين حرة حرة” و”من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر”. ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا نظام الفصل العنصري الإسرائيلي” و”الحرية لغزة”.

Wallah I saw everyone I haven’t seen since before the pandemic at the Dearborn rally today FROM THE RIVER TO THE SEA PALESTINE WILL BE FREE pic.twitter.com/0HnXQepp9j — forced convalescence (@inkalypse) May 15, 2021



وارتدى العديد من المتظاهرين كوفيات باللونين الأسود والأبيض، والأحمر والأبيض، بينما أطلق السائقون أبواق السيارات وقام راكبو الدراجات النارية بتشغيل محركات دراجاتهم مع غروب الشمس.ورفع العديد من اليهود لافتات كتب عليها “ليس باسمي” و”التضامن مع فلسطين”.

Boston went hard for Palestine today ✊🏿 We won't stop until Palestine is free 🇵🇸 pic.twitter.com/sDAsOjPGHV — Khury PS (@kpYES) May 16, 2021



وقال أحد المتظاهرين ويدعى عمران خان، 35 عاما، “حضرت، لأنني أريد أن تكون قيمة حياة فلسطيني مساوية لقيمة حياة إسرائيلي وهذا ما لا نشاهده اليوم”، وأضاف: “عندما ترى دولة مسلحة نوويا ودولة أخرى مجاورة مكونة من القرويين يستخدمون الحجارة فمن الواضح على من يقع اللوم”.

Thousands of demonstrators chanting “Free, Free Palestine” at Palestinian protest against violence in Israel in downtown Montreal pic.twitter.com/aJkquV6KdA — Rene Bruemmer (@ReneBruemmer) May 15, 2021



وقالت أليسون زامبرانو، البالغة 20 عاما لوكالة “فرانس برس”: “للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ويجب منع قتل الأطفال في غزة”. وقال الفلسطيني مشهور أحمد، 73 عاما، الذي يعيش في نيويورك منذ 50 عاما، “لا تلوموا الضحية على ما يفعله العدوان”، وأكد رافعا لافتة تقول “حرروا فلسطين وانهوا الاحتلال”،وأضاف “أطلب من السيد بايدن وحكومته التوقف عن دعم القتل. ادعموا الضحايا وأوقفوا القمع”. “العنف الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هو إبادة جماعية”.

تظاهرات في مدن أخرى

تجمعت حشود من الناس في ساحة كوبلي في بوسطن، بينما احتشد بضع مئات في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتظاهر عدة آلاف في مونتريال مطالبين بـ “تحرير فلسطين”.

كما استنكر المتظاهرون “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وحملوا لافتات تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي خلال الاحتجاج في وسط المدينة الكندية.

Hundreds here in #SanDiego are marching in solidarity with #Palestine currently. This is the without a doubt the largest march in the county since Summer 2020.#FreePalestine #SheikhJarrah #PalestineUnderAttack #GazaUnderAttack pic.twitter.com/IvWxRCL9ed — The Activated Podcast (@TheActivatedPod) May 15, 2021

وتحدث الرئيس، جو بايدن، بشكل منفصل، يوم السبت، مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، معربًا عن “قلقه الشديد” بسبب العنف الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب البيت الأبيض عن “التزام واشنطن القوي بإقامة الدولتين باعتباره أفضل طريق للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.