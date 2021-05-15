احفاد يهود بني قريظة وقينقاع في دولة الامارات يطالبون العرب بالقضاء على "حماس" لانها تجرأت على قصف اسرائيل!!!
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جرينتش+2 10:09
مجزرة مخيم الشاطئ.. 10 شهداء باستهداف لمنزل عائلة “أبو حطب”، بالاضافة لقصف مدفعي من دبابات العدو وزوارقه الحربية
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