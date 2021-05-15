مجزرة مخيم الشاطئ.. 10 شهداء باستهداف لمنزل عائلة “أبو حطب”، بالاضافة لقصف مدفعي من دبابات العدو وزوارقه الحربية

استشهد 10 مواطنين بينهم طفل، فجر اليوم السبت، جراء قصف وحشي استهدف منزلهم دون سابق انذار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا مأهولا يعود لعائلة أبو حطب فوق رؤوس ساكنيه قرب سوق المخيم، ما أدى إلى وقوع 10 شهداء حتى اللحظة، هم 6 أطفال وامرأتان. حيث لا تزال طواقم الانقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

وقد أعلنت الطواقم الطبية، أن طفلا جرى انتشاله من تحت الأنقاض لا يزال على قيد الحياة، وهو في حالة حرجة، وتم ادخاله إلى غرفة العمليات، في محاولة لانقاذه.

كما قصفت طائرات الاحتلال في وقت سابق، منزلاً في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقد تعرضت مناطق من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي من دبابات وزوارق حربية إسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد قصفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبلدة بيت حانون، وشاطئ بحر غزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، أن عشرات القذائف المدفعية تم إطلاقها من الدبابات باتجاه منازل مواطنين فلسطينيين في المناطق المشار إليها، ما أوقع إصابات بين المواطنين وأضرارا في منازلهم.

وأوضحت أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت هي الأخرى قذائف باتجاه شاطئ غزة، وأحرقت عددا كبير من مراكب الصيادين الموجودة على الشاطئ، في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع.