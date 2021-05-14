بعد الاحتشاد من كل محافظات الاردن اليوم الجمعة.. مسيرات تضامنيه في عمّان ومنطقة الكرامة نصرة للقدس وغزة
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جرينتش+2 04:13
دبابات جيش العدو تطلق النار باتجاه مجموعات شعبية اجتاوت حدود لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية/ فيديو
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