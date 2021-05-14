دبابات جيش العدو تطلق النار باتجاه مجموعات شعبية اجتاوت حدود لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية/ فيديو

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، قيام دبابات إسرائيلية بإطلاق نيران تحذيرية استهدفت مجموعات دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال أدرعي في تغريدة على “تويتر”: “قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف أدرعي: “لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان”.

وتأتي هذه الحادثة، بعد حادثة أخرى شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الخميس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.