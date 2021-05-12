علاوة على المواجهات العنيفة مع الاحتلال.. الضفة تدخل اليوم على خط الاشتباكات المسلحة نصرة للقدس وغزة/ فيديو

أسفرت مواجهات الليلة الماضية وصباح اليوم الاربعاء عن استشهاد ثلاثة شبان في الضفة الغربية

فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة نصرة للقدس وغزة.

وتخلل بعض المواجهات إطلاق الرصاص على قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام بعض القرى والمخيمات.

الآن الآن الآن .. جنين تدخل على خط المواجهة بطريقتها الخاصة.. شاهد.. مقاومون فلسطينيون يهاجمون قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/ChsJUeIchj — رضوان الأخرس (@rdooan) May 12, 2021

وأسفرت مواجهات الليلة الماضية وضباح اليوم عن استشهاد شخصين على الأقل، وأنباء عن ثالث.

وصباح اليوم الأربعاء استشهد شاب من بلدة عقابا جنوبي جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل رشيد محمد أبو عرة (16 عاما)، جراء إصابته برصاصتين في الرقبة والصدر خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة طوباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح مدينة طوباس، واندلعت على إثرها مواجهات في أكثر من مكان.

#شاهد اشتباك مسلح مع قوات الاحتـ ـلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحـ ــتلة pic.twitter.com/gQu7sgTtDP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

ووثق ناشطون اشتباكا مسلحا بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة جنين وسط الضفة.

ووثقت وكالة “شهاب” الفلسطينية اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتـلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وأمس استشهد فلسطيني، برصاص الاحتلال، وأصيب آخر بجروح خطيرة عند حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار على سيارتهما من قوات الاحتلال.

في حين تحدثت مصادر عبرية عن قتل شاب فلسطيني حاول اختطاف سلاح جندي في جيش الاحتلال قرب أريحا جنوب الضفة.

وشهدت معظم مدن الضفة الغربية تظاهرات واحتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال تنديدا بانتهاكاته ضد القدس والمسجد الأقصى، وتضامنا مع قطاع غزة الذي دخل على خط المواجهة تضامنا مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وهاجمت قوات الاحتلال الليلة الماضية شبانا فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأغلق الشبان المتضامنون مع غزة محيط مدخل مدينة البيرة الشمالي بالإطارات المطاطية، وأشعلوا النار وسط مواجهات مع الاحتلال.

وفي مدينة نابلس، أصيب شاب، الليلة الماضية، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، الليلة.

واندلعت مواجهات عنيفة، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالقرب من حاجز سالم العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب جنين.

وخرج الشبان الفلسطينيون بمسيرة سلمية تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة ودعما وإسنادا للقدس، حيث قمعتها قوات الاحتلال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قرية رمانة، غربي جنين.

وفي مدينة الخليل، أصيب الليلة، عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل، وفي مخيم العروب شمال الخليل، ومنطقة زيف حنوب المدينة، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الفارغة، وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص المعدني والحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز.