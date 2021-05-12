المطالبة بطرد سفير العدو وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.. فاعليات شعبية تنفذ في عمان وقفة تضامنيةمع القدس وغزة

نفذت فاعليات شعبية وحزبية اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية امام مسجد الكالوتي؛ نصرة للمقدسيين ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، في ظل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتطورات الاحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبروا عن دعمهم للمرابطين في محيط المسجد الأقصى ومدينة القدس، رافعين اللافتات، ومرددين الهتافات التي تندد بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح.

كما جدد المشاركون في الوقفة مطالبتهم بضرورة طرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وإلغاء كافة الاتفاقيات معه بما فيه معاهدتي وادي عربة والغاز.

وناشدوا الشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل ونصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، للوقوف بوجه آلة الاحتلال التي تدنس واحدا من أقدس البقاع بالنسبة للمسلمين وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

كما طالبوا بحماية المقدسات، أمام ما تتعرض له بشكل مستمر من انتهاكات من قبل قطعان المستوطنين وشرطة الاحتلال، منددين بالصمت العربي الحاصل تجاه جرائم الاحتلال.

وقال المشاركون إن هذه الممارسات الاستفزازية والإرهابية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وثباتا على الحق في وجه الظلم والطغيان. وطالبوا الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الاحتلال والتماهي مع حالة الغضب الشعبي حيال ما يجري في القدس والأراضي المحتلة.

وشددوا على ضرورة، وقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان العنصري، من قبل كافة الشعوب العربية، حيث يقوم بممارسات وحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وينتهك حرمات المسلمين على مرأى العالم ومسمعه.

واستهجن المشاركون في الوقفة الحاشدة، مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ومواقف الدول الأوروبية التي طالما تتغنى بالديموقراطية وحقوق الانسان، إزاء ما يجري في القدس وحي الشيخ جراح.

ويواصل الأردنيون فعالياتهم الشعبية في عدد من محافظات المملكة لليوم الرابع على التوالي انتصارا للمسجد الأقصى المبارك ‏والمرابطين في القدس وأهالي حي الشيخ جراح ورفضاً للعدوان الصهيوني قطاع غزة، مطالبين بتحرك رسمي عربي ودولي لوقف ‏الاعتداءات الصهيونية السافرة.‏