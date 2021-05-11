وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بمحافظة عمان

توفي ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت، صباح اليوم الثلاثاء، مع وفاة ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بمنطقة العلكومية بمحافظة العاصمة.

واضاف ان فرق الغطس المتخصصة عملت على إخراجهم من داخل الحفرة، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلائهم إلى مستشفى البشير الحكومي .

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