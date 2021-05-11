المقاومة تطلق اسم "سيف القدس" على المعركة الدائرة مع العدو لنصرة الصامدين في الأقصى وحي الشيخ جراح/ فيديو
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جرينتش+2 03:46
في عملية ارهابية.. مصرع 11 شخصا وأصابة 4 آخرين بإطلاق الرصاص في احدى مدارس مدينة قازان الروسية/ فيديو
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