لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة
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جرينتش+2 10:14
سرايا القدس: استشهاد 3 قادة ميدانيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، والرد على هذه الجريمة سيكون قاسيًا
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