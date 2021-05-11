المقاومة تطلق اسم "سيف القدس" على المعركة الدائرة مع العدو لنصرة الصامدين في الأقصى وحي الشيخ جراح/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:45
المقاومة تطلق اسم “سيف القدس” على المعركة الدائرة مع العدو لنصرة الصامدين في الأقصى وحي الشيخ جراح/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني