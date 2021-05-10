لا صحة لشائعة وفاة سمير غانم ولكن حالته لا تزال حرجة

انتشرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شائعة دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه ووفاته إكلينيكيًا، عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولكن نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا ابنه الفنان سمير غانم، هذه الشائعة ، على رغم أنه أكّد أن حالة “غانم” لا تزال حرجة، حيث يخضع للعلاج بالرعاية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم، ودلال عبد العزيز غير صحيح”.

وتابع: “السادة الصحفيون ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده!.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!”.

وأضاف رضوان: “لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم”.

ووجه رامي رضوان رسالة إلى محبي الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، قائلًا: “لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم”.

وكان الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ونقلا في الثلاثين من أبريل الماضي إلى الرعاية المركزة.