طقس حار في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده

مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو
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