بمناسبة عيد الفطر.. وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 439 موقوفاً ادارياً

أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين والحكام الاداريين، اليوم الاثنين، بالافراج عن 439 موقوفاً اداريا،ً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وياتي قرار الإفراج بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وذلك لمنحهم الفرصة لاعادة الانخراط في المجتمع .
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