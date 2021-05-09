نصرة للقدس.. وقفة احتجاجية في عمان تطالب بطرد سفير العدو واغلاق سفارته والغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز/ فيديو

نفذت فعاليات حزبية وشعبية ونقابية في عمّان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مسجد الكالوتي، تعبيرا عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة .

وقد عبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لهذه الاعتداءات، ورفعوا لافتات كتب عليها: (القدس لنا وستبقى)، و(أنقذوا حي الشيخ جراح).

وطالب المشاركون في الوقفة الحاشدة، الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال واغلاق سفارته في الأردن، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإلغاء جيمع الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقيتي وادي عربة والغاز.

واستهجن المشاركون الصمت العربي والدولي، إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، فيما وجهوا تحية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا المشاركون، الذين رفعوا الاعلام الفلسطينية، إلى بذل جهود عربية مكثفة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتكثيف الجهود لإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية”.

وتهدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 28 عائلة في الشيخ جراح بإخلائها من منازلها لصالح جمعيات يهودية تسعى لإقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.

وشهدت القدس المحتلة مواجهات عنيفة في محيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان في المسجد.

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