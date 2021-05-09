الارصاد تحذر من طقس حار في أغلب المناطق اليوم الاحد وغدًا

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من المعدل السنوي بحوالي 7- 8 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 19، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 36 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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