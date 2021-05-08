طفل مقدسي يتصدى لشرطة الاحتلال بطريقته الخاصة/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات جنود الاحتلال وهم يغلقون باب العامود بالقدس ليلة أمس الجمعة، بينما تصدى لهم طفل مقدسي بطريقته الخاصة.

الطفل كان يُريد المرور من الطريق المغلق بحواجز شرطة الاحتلال الحديدية أمام بوابة باب العامود، فأجبرَ أحد العناصر على فتح إحداها كي يمرّ ويُكمل طريقه

وبعد أن اجتاز الطفل الذي يضع “مصاصة” في فمه، ألقى قارورة باتجاه أحد عناصر الشرطة لتُصيبه بشكل مُباشر.

وقد لاقى هذا المقطع المصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا نشره وعلّقوا عليه بـ” الطريقة المقدسية في الرد على إغلاق جنود الاحتلال باب العامود”.حسب موقع القسطل.

https://www.facebook.com/watch/?v=279748410525666