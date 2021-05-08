أهالي حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس يرفضون اليوم السبت استقبال عضو الكنيست “الاخواني” منصور عباس

رفض أهالٍ من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، استقبال رئيس القائمة الموحدة، النائب منصور عباس، بحسب ما أكدت مصادر في الحي، اليوم السبت، في ظل ما وُصف بـ”مواقفه المعادية للصف الوطني وتحالفه مع اليمين المتطرف الصهيوني”.

وقد حاول عبّاس الاتصال بلجنة حي الشيخ جرّاح من خلال طرف ثالث، وطلب زيارة الحي؛ ولكن لجنة الحي رفضت استقبال عبّاس “رفضا قاطعا” جراء “مواقفه المعادية للصف الوطني وتحالفه مع اليمين المتطرف الصهيوني”.. وفقا لما ذكره عضو اللجنة، زكريا عودة.

كما عبّر أهالٍ من الحي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لزيارة عبّاس.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، اعتداءات عنيفة من قبل الشرطة والمستوطنين على سكانه الفلسطينيين، ومعتصمين نصرة لأهالي الحي ورفضا للإخلاء والتهجير.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، وذلك لمزاعم جمعيات استيطانية أن منازل الفلسطينيين أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

وينتظر أن تصدر المحكمة االإسرائيلية لعليا، الإثنين المقبل، قرارا نهائيا بخصوص تهجير 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض. والعائلات هي: الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي.

وحتى مساء الجمعة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح والمركزية الإسرائيليتين.