انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 29 وفاة و601 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 719,233
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أهالي حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس يرفضون اليوم السبت استقبال عضو الكنيست “الاخواني” منصور عباس
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