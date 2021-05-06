الاحتلال يعلن اعتقال منتصر شبلي بزعم انه منفذ عملية زعترة، وحماس تؤشر على التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة/ فيديو
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جرينتش+2 12:35
بعدما صمد محور المقاومة وتبعثر حلف عملاء امريكا.. الرياض تنفتح على دمشق
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