مؤسسة الضمان: 770 مدرسة ملتزمة بتقديم خصم مقداره 15 بالمئة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن عدد المدارس التي التزمت بتقديم خصم إضافي مقداره 15 بالمئة على الرسوم الدراسية السنوية لجميع الطلبة الملتحقين فيها، قد وصل إلى 770 مدرسة موزعة على مختلف محافظات المملكة، مقابل استفادتها من برنامج استدامة.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، جميع أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس: https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools.

وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/ التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.