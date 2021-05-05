انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 33 وفاة و1220 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 716,923

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 وفاة و1220 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8988 وفاة و716923 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 348 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و304 حالات في محافظة إربد، منها 52 حالة في الرمثا، و 108 حالات في محافظة الزرقاء، و84 حالة في محافظة البلقاء، و79 حالة في محافظة المفرق، و62 حالة في محافظة معان، منها 23 حالة في البترا، و59 حالة في محافظة الكرك، و43 حالة في محافظة الطفيلة، و40 حالة في محافظة جرش، و39 حالة في محافظة عجلون، و27 حالة في محافظة العقبة، و27 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11411 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 120 حالة، فيما غادرت 140 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1147 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 27 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 20 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2097 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 696524 حالة.

وأضاف أن 17877 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي اجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6781275 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 82ر6 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 78ر7 بالمئة.