أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق

تنخفض اليوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الجمعة، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 38 – 21، وفي خليج العقبة 40 – 23 درجة مئوية.