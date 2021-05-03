مدير الضريبة: 97 % من اقرارات الدخل تم تقديمها الكترونيا

اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ان عدد المكلفين الذين بادروا لتقديم اقرارات ضريبة الدخل والمبيعات الكترونيا منذ بداية العام الحالي بلغ 340 الف مكلف حتى نهاية مساء امس الاحد.

وقال ابو علي في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان عدد المكلفين الذين قاموا بتقديم اقرارات الدخل من خلال مديريات الدائرة ومراكزها الكترونيا بمساعدة مكاتب خدمة الجمهور التي وفرتها الدائرة لمن لا تمكنهم ظروفهم من تقديمها الكترونيا بلغ حوالي 12 ألف مكلف أي ما نسبته 3 بالمئة، من مجموع الاقرارات التي تم تقديمها خلال الفترة القانونية.

واضاف ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اولت توفير غالبية الخدمات التي يحتاج لها أي مكلف الكترونيا الاولوية والاهتمام اللازم خلال عام 2020 لتمكين جميع المكلفين من انجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة الى مراجعة الدائرة ومواجهة الموظفين للتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة اخرى، دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يلتزموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2020 خلال الفترة القانونية التي انتهت امس، إلى المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم لتزايد الغرامات والاضافات القانونية الناجمة عن التأخر في تقديم الاقرار وتسديد الضريبة.