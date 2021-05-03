مدير الضريبة: 97 % من اقرارات الدخل تم تقديمها الكترونيا

الضفة على ابواب انتفاضة.. جيش الإحتلال يدفع للضفة بفرقة عسكرية تحسبا لوقوع عمليات جديدة على غرار عملية زعترة
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