محكمة إسرائيلية تؤجل إصدار قرار إخلاء حي الشيخ جراح حتى الخميس المقبل

أجلت ‏محكمة الاحتلال الإسرائيلية، إصدار القرار في قضية عائلات حي الشيخ جراح حتى يوم الخميس المقبل.

وقد منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الأحد، مهلة 4 أيام للطرفين (أهالي حي الشيخ جرّاح وجمعيات المستوطنين) بغية الوصول إلى اتفاق حتى يوم الخميس، في ما يتعلق أوامر إخلاء البيوت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وكانت قد بدأت الجلسة الثانية، صباح اليوم الأحد، للبت في القضية في المحكمة الإسرائيلية العليا.

وحضر إلى المحكمة، أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء والإحلال وعائلاتهم في الشيخ جراح، وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.

ويدخل اليوم قرار المحكمة الأخير بإخلاء البيوت في الشيخ جراح، بقرار من المحكمة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين. فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى اليوم الأحد، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات “الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي”، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو الجاري، وعائلات “الداوودي، الدجاني، وحماد” حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

وكان قد صدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، الكرد، الجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاثة عائلات أخرى، وهي: (حماد، الدجاني، وداوودي).

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.

وقد قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ أمس السبت اعتصاماً بدأه عدد من النشطاء وسكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لحماية أربعة منازل مهددة بالإخلاء اعتباراً من اليوم.

وهاجمت شرطة الاحتلال، المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم بعدما أعلنوا الاعتصام المفتوح لحماية المنازل من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

وقال أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، لوكالة “وفا” الفلسطينية، إن النشاطات متواصلة بشكل كبير في الحي، للدفاع عنه ولحماية القدس بأكملها.

ودعماً للأسر المقدسيّة التي تقطن في حيّ الشيخ جرّاح وفي محاولةٍ للضغط لمنع إخلاء العائلات، تتواصل الحملة الالكترونية التي أطلقها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع أهالي الحيّ.

الحملة التي انطلقت باستخدام وسم “أنقذوا حيّ الشيخ جرّاح”، سوف تستمر بزخمٍ وبعدد من اللغات لإيصال صوت أهالي الحي والفلسطينيين الى كل العالم.

وفيما وصف البعض تهجير أهالي الحي بأنه “نكبة” مصغّرة من نكبات القدس، تداول آخرون العديد من الفيديوهات عن الحي كان أبرزها فيديو لمستوطنٍ وهو يسرق منزل إحدى نساء العائلات المهدّدة بالإخلاء.

This Zionist Jewish Israeli settler literally said: “If I don’t steal it someone else is gonna steal it"!#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/bDIJnxu8SC

— Nirvana89 (@nrvana998) May 1, 2021