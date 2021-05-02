جمال عبد الناصر يساند زوجته بعد إصابتها بفيروس كورونا

ساند الفنان المصري جمال عبدالناصر، زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب عبدالناصر: «اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعا.. اللهم اشف قرة عيني وعافي زهرة فؤادي.. زوجتي وحبيبتي وابنتي وصديقتي.. وألبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة..».

وأضاف الفنان جمال عبدالناصر، «دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله في شهر البركة والرحمة.. والله أسأل أن يحميكم فهو ولي هذا والقادر عليه. واختتم خلوا بالكم من نفسكم.. والله خير الحافظين..».

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجرتها.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “أثبتت التحاليل والإشاعات إصابتي بالكورونا، الله المستعان الحمد لله والشكر لله، وربنا يجعل تعبي في ميزان حسناتي”.

وتابعت: “دعواتكم حبايبي بالشفاء وربنا يحفظكم بخير يا رب العالمين، ولو حصلي حاجة وقابلت ربنا لا تنسوني بالدعاء، وخلوا بالكم من نفسكم الموضوع صعب قوي”.