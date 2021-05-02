انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 26 وفاة و824 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,901
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جرينتش+2 10:01
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات، وتخفيض عقوبة “الإعدام” إلى “الأشغال الشاقة المؤبدة”
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