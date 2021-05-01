بعد ساعات على مقتل عشرات اليهود في احتفال ديني بجبل ميرون.. اندلاع حريق كبير في مصفاة النفط بمدينة حيفا/ فيديو
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موقع “ميدل إيست آي” يزعم ان عباس قرر الغاء الانتخابات يوم اعلن البرغوثي عزمه الترشح للمنافسة على رئاسة السلطة
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