انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 35 وفاة و704 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 712,077
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جرينتش+2 05:27
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين المسيحيين قرب كنيسة القيامة خلال محاولتهم الوصول إليها لإحياء عيد “سبت النور”
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