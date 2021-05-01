قوات الاحتلال تعتدي على المصلين المسيحيين قرب كنيسة القيامة خلال محاولتهم الوصول إليها لإحياء عيد “سبت النور”

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، على عشرات المصلين المسيحين عند “باب الجديد” وداخل أزقة البلدة القديمة، قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى الكنيسة لإحياء عيد “سبت النور”.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين بالضرب والدفع، وأقامت الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وقد تداول ناشطون ومواقع إسرائيلية، مقاطع فيديو توثق انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس، واعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق المسيحيين الفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى كنيسة القيامة.

وكان المئات من المواطنين الفلسطينيين والحجاج الأجانب حاولوا الوصول إلى كنيسة “القيامة”، لإحياء “سبت النور”.

ويحيي الفلسطينيون، من الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، يوم “سبت النور”، الذي يصادف صعود السيد المسيح إلى السماء بعد صلبه؛ وفق المعتقدات المسيحية.

وتبدأ الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، غدا الأحد، بعد صيام استمر أربعين يوما.

ورغم كل العوائق الإسرائيلية،فقد سارت فرق الكشافة، إيذانا باستقبال النور الذي سينتقل عبر الشموع والفوانيس إلى كل الكنائس الفلسطينية؛ ومن ثم عبر المعابر الحدودية إلى كل كنائس العالم.

من جانبه، أدان د. رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور ومحاولة منعهم من الوصول الى كنيسة القيامة.

وقال خوري” لم يقتصر الاعتداء على المواطنين، بل تمادى الاحتلال ليتطاول على رجال الدين، محاولا منع راهبتين بالقوة من المرور والوصول لكنيسة القيامة”.

و أضاف “ما يحصل ليس بالجديد على الاحتلال، وشهدناه منذ ايام في باب العامود حين تم الاعتداء على المصلين في منطقة باب العامود وفي باحات المسجد الأقصى”.

وشدد قائلا ” تعتقد حكومة الاحتلال انها امام شعب ضعيف لا يملك ما يدافع به عن نفس، ولكن يغيب عن ذهن هذا الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه يملك ارادة ثابتة لا يتنازل فيها عن حقه”، وأضاف ” نحن اصحاب حق، ولن نترك كنائسنا ومساجدنا، نحن باقون هنا، في عاصمتنا الابدية القدس”

وأضاف “المجتمع الدولي يرى ويعلم ما يحدث من انتهاك للحريات الدينية من قبل الاحتلال، واليوم عليه أن يفعل، عليه أن يكف عن صمته، الذي يعطي الضوء الاخضر للاحتلال للتمادي اكثر فاكثر”.