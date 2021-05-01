نصرة للدين والوطن.. 60 ألف فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
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طقس معتدل في المرتفعات وحار نسبيا في مناطق البادية والسهول
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