طقس معتدل في المرتفعات وحار نسبيا في مناطق البادية والسهول

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في البادية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في البادية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء معتدلة الحرارة الإثنين، في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في البادية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في البادية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 14، وفي مرتفعات الشراة 28 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 33 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 21، وفي البحر الميت 35 – 19، وفي خليج العقبة 37 – 22 درجة مئوية.