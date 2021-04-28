التربية تدعو طلبة التوجيهي للحصول على رقم الجلوس الخاص بهم

دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان العام لعام 2021، إلى الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيجري تفعيله غدا الخميس.

وقالت الوزارة في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن على الطالب إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للحصول على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.

ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.

وبينت أن على الطالب في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الاثنين الموافق لــــ3 أيار المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة، ومراعاة للوضع الوبائي الراهن، وتجنبًا للاكتظاظ في مديريات التربية والتعليم.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان العام لهذا العام بلغ 207076 طالبا وطالبة.