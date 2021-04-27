وفاتان في مشاجرة استخدم فيها السلاح بمنطقة الجويدة

توفي شخصان في مشاجرة مساء امس الاثنين في منطقة الجويدة بعمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مشاجرة وقعت مساء امس في منطقة الجويدة / حي الباير، بين عدد من الأشخاص نتج عنها وفاتان تم اخلاؤهما الى المستشفى.

واضاف، أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 اشخاص على خلفية المشاجرة وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم، وجار التحقيق معهم.

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