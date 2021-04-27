السلطة تقرر تأجيل الانتخابات تبعاً لضغوط امريكية، وإسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية انها لن تتدخل بهذا الشأن والقرار بيد عباس
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جرينتش+2 02:42
نافية تعرض سفنها لاي هجوم.. السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة ميناء ينبع وإجراء تحقيقات لتحديد من يقف وراءه
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