نافية تعرض سفنها لاي هجوم.. السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة ميناء ينبع وإجراء تحقيقات لتحديد من يقف وراءه

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك، مضيفة أن التحقيقات مستمرة لتحديد من يقف وراء “هذه المحاولة العدائية”، بحسب موقع العربية.

وشدد الوزارة على أنها تتخذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إن “أيا من سفن الشركة لم يتعرض لهجوم ولا لأي حادث” وفقا لوكالة رويترز.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن شركة “دراياد غلوبال” للأمن البحري أنها تلقت “تقارير غير مؤكدة” عن تعرض سفينة، ربما تكون السفينة “أن.سي.سي الدمام”، للهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية (يو كيه ام تي او) إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي و”جاري تحري الأمر”.

من جهتها، قالت مجموعة ” neptunep2pgroup” الدولية لإدارة المخاطر والأمن البحري أن إشارة تحذير تطلب من السفن توخي الحيطة والحذر بسبب “نشاط قوارب صغيرة مشبوهة” قرب الميناء.

وأفادت أن سفينة مجهولة ربما تعرضت لانفجار وتم رصد دخان أسود قرب مدخل الميناء الجنوبي من قبل السفن التي تنتظر دخولها إلى الميناء.

وفي بداية الشهر الجاري أحبطت المملكة هجوما لجماعة “أنصار الله” اليمنية جنوبي البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.