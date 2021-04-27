انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 47 وفاة و1815 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 706,355
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استسلام.. مصر تعلن دخولها مرحلة الفقر المائي الحاد، والعمل بشتى الطرق لتعويض النقص الذي سببه سد النهضة
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