وزارة التربية تطلق رابطا إلكترونيا لتوزيع طلبة الصف العاشر

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا، لتوزيع طلبة الصف العاشر على الفروع الأكاديمية والمهنية، متضمنا جملة من المعلومات الإرشادية.

ودعت الوزارة طلبة الصف العاشر للدخول إلى الرابط https://apps.moe.gov.jo/app/TenthGradeChoices/، وتعبئة الخيارات التي يرغبون بها، في موعد أقصاه الثلاثين من شهر أيار المقبل.

ونشرت الوزارة الرابط على صفحاتها الرسمية، وطلبت من مديري المدارس دعوة الطلبة وإرشادهم ليتمكنوا من تعبئة الخيارات التي تناسب ميولهم وإمكاناتهم الدراسية.

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