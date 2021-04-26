ثمناً لتحالفه الوقح مع الليكود.. “تفصيل” لجنة خاصة لشوؤن المجتمع العربي في الكنيست على مقاس “الاخواني” منصور عباس

صوتت اللجنة المنظمة في الكنيست الاسرائيبي، اليوم الاثنين، لصالح اقتراح حزب الليكود باقامة لجنة خاصة لشؤون المجتمع العربي، بدعم تحالف “يمينا” والقائمة العربية الموحدة، وسيرأس اللجنة النائب الاخواني منصور عباس.

الحديث يدور عن لجنة جديدة اعلن عن اقامتها خلال الجلسة رئيس اللجنة النائب ميكي زوهار، وهذه الخطوة تتيح لحزب الليكود الحصول على أغلبية داخل اللجنة المنظمة, كما صوتت اللجنة المنظمة لصالح اقتراح الليكود بخصوص رئاسة الكنيست. وتم اختيار رئيس حزب “يهدوت هتوراة” النائب موشيه غافني رئيسا للجنة المالية في الكنيست الـ 24.

كما يدور الحديث عن تعاون بين الليكود والقائمة الموحدة (الاخوانية) والذي في اطاره ستقوم القائمة الموحدة بدعم اقتراح الليكود بخصوص عدد نواب رئيس الكنيست وتشكيلة اللجان المؤقتة، وفي المقابل الحصول على لجنة لشؤون المجتمع العربي، حيث تبلور ذلك بعد تصويت الموحدة الاسبوع الماضي ضد الليكود مع “كتلة التغيير”.

وقبل التصويت على اقامة اللجنة استفسر النواب ان كان الحديث يدور عن لجنة مؤقتة، او لجنة ثابتة تأخذ صلاحيات من لجان أخرى. واوضح النائب زوهار ان اللجنة ستنشغل بمواضيع معينة مرتبطة بالمجتمع العربي.

من جانبة أعرب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس عن احتجاجه، وقال ان الحديث يدور عن رشوة سياسية.

واضاف يقول “ان المجتمع العربي سيتحول الى غيتو مع تأسيس اللجنة، فهذه اللجنة سوف تخرج المجتمع العربي من داخل المجتمع الاسرائيلي”، واضاف :”رؤيا الترانسفير بدأت بالتحقق”.