القضاء المصري يدخل على خط أزمة محمد رمضان واسماعيل ياسين

تقدم محامي مصري، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد الفنان (المطبع مع الصهاينة) محمد رمضان، متهما إياه بتعمد الإساءة للفنان الراحل إسماعيل ياسين.

واعتبر المحامي سمير صبري، خلال تصريحات مع موقع “العربية.نت”، أن “الفنان محمد رمضان تعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع”، مضيفا أن “رمضان يعتقد أنه الفنان الأول ويتناسى أن الفن رسالة”.

وتقدمت عائلة الممثل المصري الراحل إسماعيل ياسين، أمس الأحد، بشكوى ضد الممثل محمد رمضان، مطالبةَ باعتذار القائمين على مسلسل “موسى”. وقال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي: إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان.

وقد أكدت سامية شاهين، أرملة ياسين إسماعيل ياسين أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وقد أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بياناً من النقابة بشأن ما حدث الأيام الماضية بشأن إهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أحداث مسلسل “موسى”، الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني 2021، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.

وجاء نص البيان كالتالي: في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً لإنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ.

وأكد مجلس النقابة في البيان، على إنهم تلقوا شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إساماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية اسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى.

وقرر مجلس النقابة قراراً هاماً في ضوء هذه المشكلة بقيامهم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الراحل لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له إتخاذ قراره بشأنها.

وقد أثار مسلسل “موسى” وبطله الفنان المصري، محمد رمضان، ضجة كبيرة، بعد إذاعة حلقة أمس السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين.

وفي المشهد يظهر إسماعيل ياسين كزبون يشتري من “موسى” (محمد رمضان) رابطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه “موسى” رابطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض “موسى” وكان رد إسماعيل ياسين عليه: “إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟”، ورغم ذلك أصر “موسى” على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.

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