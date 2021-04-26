في مؤشر على التأجيل .. مركزية فتح تعلن أن القدس خط احمر ولن تكون هناك انتخابات دون اجرائها فيها ترشيحاً وانتخاباً
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جرينتش+2 02:04
الاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48 يطلق مهرجان أيّار السنويّ للشعر والقراءات يوم الـ 29 أيّار المقبل
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