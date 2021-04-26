استكمال اجراءات تعيين المرشحين على شواغر جداول التشكيلات

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها مساء امس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استكمال إجراءات تعيين المرشّحين على الشواغر المُحدَثة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة للعامين 2018 – 2019.

ويشمل القرار المرشّحين المنسّب بتعيينهم، الذين استكملوا إجراءات التعيين ولم تتمّ مباشرتهم بالعمل، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيينات، البالغ عددهم 857 مرشّحاً للتعيين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة و 342 مرشّحاً للتعيين في البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والجامعات والمستشفيات الجامعيّة، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمراكز العلميّة التابعة له، وعدد من المؤسّسات الحكوميّة الأخرى، بالإضافة إلى 2898 مرشّحاً للتعيين في وزارة التربية والتعليم، بمن فيهم حملة الدّبلوم.

واشترط القرار توفّر المخصّصات الماليّة اللازمة من الدوائر المعنيّة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامّة.

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