استفتاء حكومي حول افضل الطرف لاستدعاء سيارات الغاز

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، نشر من خلال موقعها الالكتروني، عن استفتاء، حول بقاء صوت الموسيقى لمركبات توزيع الغاز المنزلي

وحسب الاستفتاء، يجب اختيار واحد من الثلاث نقاط هي،” الإبقاء على صوت الموسيقى لسيارات توزيع الغاز، الطلب عبر الهاتف، والطلب بواسطة التطبيق الذكي”.

بيانات شركة مصفاة البترول التي تملك حصرية تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في المملكة، كشفت في كتابها السنوي، أن عدد أسطوانات الغاز المسال سعة 12.5 كغم التي تمت تعبئتها وبيعها 33.460 مليون أسطوانة خلال العام الماضي، مقارنة مع 33.475 مليون أسطوانة، بانخفاض مقداره 14.789 ألف أسطوانة.

ويشار إلى أن عدد الأسطوانات سعة 12.5 كغم المتداولة في المملكة العام الماضي، ما مجموعه 6.39 مليون أسطوانة مقابل 6.43 مليون أسطوانة خلال عام 2019.

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