وزير الصحة يوعز بإغلاق مستشفيين خاصين مخالفين في عمان

قرر وزير الصحة فراس الهواري إغلاق مستشفيين خاصين في عمان لوجود مخالفات حرجة، أبرزها خلل بوحدة الكلى وقسم العمليات ووحدة معالجة المياه، بالإضافة إلى وجود رطوبة وعفن ووصلات كهربائية غير آمنة، فضلا عن خلل في وحدات الأكسجين. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، طلبت عدم نشر اسمها، إن كوادر مديرية تفتيش المهن والمؤسسات زارت هذين المستشفيين ونسبت إلى الوزير الهواري باغلاقهما بعد أن تم توجيه عدد من المخالفات لهما سابقا وهو ما تم.

وأصدر وفقا للمصادر نفسها، قرارا بالإغلاق حيث أرسل إلى محافظ العاصمة بضرورة ضبط إغلاق هذين المستشفيين.

وقالت المصادر إنه ولوجود متابعة حثيثة لأوضاع المستشفيات، أغلقت الوزارة هذين المستشفيين لوجود مخالفات تتعلق بصحة المريض وسلامته، مؤكدة أن إغلاق المستشفيين سيبقى مستمرا لحين تصويب المخالفات التي من شأنها تهديد حياة المرضى.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة