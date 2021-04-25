تجدد المواجهات في القدس بعد اعتداء الاحتلال على المصلين، واستمرار مظاهرات الدعم بالضفة، واطلاق الصواريخ من غزة
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جرينتش+2 03:08
محاكمة قاتل “فلويد” وتداعياتها على تنامي العنصرية في المجتمع الأمريكي
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